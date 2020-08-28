Гранд-парад женских миротворческих сил: 29 августа, суббота 4 28.08.2020, 13:30

6,350

Минск - 16:00, площадь Победы; другие города - у зданий РОВД.

29 августа состоится Гранд-парад женских миротворческих сил, чтобы напомнить мужчинам в силовых структурах о том, что кровь невинных с погон не отмоет ни одна домохозяйка, сообщает телеграм-канал МКБ.

Женщины Беларуси - тот мирный рубеж, который не позволит псевдозащитникам правопорядка наводить ужас на невинных людей!

Наши требования:

- Уголовные расследования по делу о демонстрантах

- Свободу политзаключенным

- Новые выборы

ПОЭТОМУ МЫ БЕРеМ МИССИЮ ПО ЗАЩИТЕ ПОРЯДКА В СТРАНЕ НА СЕБЯ.

Это первый в истории Беларуси парад БЕЗ главнокомандующего, где самые смелые и доблестные женщины покажут, что значит кодекс чести.

Организовывайте свои отряды под знаменем многодетных матерей, бизнес-леди, домохозяек, честных учителей или присоединяйтесь к уже созданным отрядам.

Берите цветы!

Название, атрибутику своего отряда выбирайте сами:

- знамя/плакат с названием отряда

- погоны, пилотки, элементы одежды, что угодно

МИНСК

16:00-16:30 – пл. Победы

16:30 – Начинаем движение к пл. Независимости

ДРУГИЕ ГОРОДА

Выходите отрядами к зданиям РОВД

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