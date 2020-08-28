18-летней девушке ОМОНовцы повредили шейные позвонки 20 28.08.2020, 13:44

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Фото: «Радыё Свабода»

Лукашенковский «суд» вынес ей предупреждение.

18-летняя Лиза 10 августа попала в руки ОМОНа. Она со своим парнем играли в центре Гомеля. Девушке повредили шейные позвононки, она сейчас проходит лечение. 28 августа суд признал ее «виновной в участии в несанкционированном массовом мероприятии», сообщает «Радыё Свабода».

«Вечером 10 августа мы с парнем пили кофе в центре, потом курили в разрешенном месте, на перекрестке проспекта Ленина и улицы Интернациональной. К нам подошел ОМОН; они кричали матами на нас, потом схватили. Я была в байке, они надвинули мне капюшон на голову и завязали шнурки от него. Мне нечем было дышать, я жаловалась, тем более что у меня больное сердце, а они только в ответ ругались», — рассказала Лиза.

Издевательства продолжались и в Советском РОВД, куда привезли задержанных.

«В спортивном зале РОВД меня поставили на колени и сильно нажимали все время на шею. У меня кружилась голова, болело сердце. Но никто не реагировал на жалобы. Два ОМОНовца весом по 100 килограммов наседали на меня, все время хватали за шею, чтобы я ниже склоняла голову», - добавила жительница Гомеля.

Сотрудники ОМОН передали ее женщинам-милиционерам.

«Те раздели меня догола. Потом взяли мой телефон, заставили его разблокировать, смотрели мои личные снимки и удаляли их, причем часто матерились. Нас называли «тварями» и всячески оскорбляли» — рассказала Лиза.

В третьем часу ночи ее отпустили. Девушка сняла побои, прошла судебно-медицинскую экспертизу и подала заявление в Следственный комитет. Результата пока нет.

28 августа судья Сергей Саловский (суд Центрального района Гомеля) рассматривал протокол, составленный в отношении Лизы сотрудниками милиции.

«Судья мне говорил, что мне не следовало ходить в центр города, я должна была это знать, потому что я должна смотреть телевизор, и там такое, мол, говорили, предупреждали. Также судья говорил, что всем, кто ходит на акции, платят деньги, и девушкам, которые стояли в цепи солидарности, платили по 60 рублей…»,- вспомнила девушка.

Судья признал ее «виновной» и вынес предупреждение.

У Лизы до сих пор проблемы со здоровьем от того, что повредили шейные позвонки. У нее кружится голова, ее часто тошнит. Также она обратилась за помощью к психологу, так как пережила сильный стресс.

Издевательства пережил и ее парень Станислав. Его ставили на колени в РОВД, крепко сжимали руки наручниками. Его допрашивали, когда он лежал на полу, и разрешили подняться только тогда, когда нужно было подписать протокол. В СИЗО, где Станислав отбывал 10-дневный арест, покормили только на третьи сутки. Также к задержанным в СИЗО приходили, по словам Станислава, сотрудники КГБ, и предлагали подписать бумагу, что они больше не будут участвовать в акциях.

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