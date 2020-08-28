закрыть
28 августа 2020, пятница, 17:05
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Жители Уручья выстроились в цепь солидарности

  • 28.08.2020, 13:50
  • 4,793
Жители Уручья выстроились в цепь солидарности

Минчане выходят на акции в разных частях города.

Сегодня в Беларуси — двадцатый день Всебелорусского протеста и Общенациональной забастовки. Главные требования протестующих белорусов: отставка Лукашенко и немедленное освобождение всех политзаключенных.

В микрорайоне Уручье в Минске люди выстроились в цепь солидарности.

Возле ТЦ «Порт» люди также выходят на акции каждый день.

Cайт Сharter97.org ведет онлайн-трансляцию протестных событий в нашей стране.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Поднимаем флаг обратно
Поднимаем флаг обратно Ирина Халип
Вставай, Беларусь!
Вставай, Беларусь! Алексей Мельников
Всебелорусская забастовка: помощь и инструкции
Всебелорусская забастовка: помощь и инструкции
Хренин хрена не слаще
Хренин хрена не слаще Алексей Мельников