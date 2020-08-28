Жители Уручья выстроились в цепь солидарности
- 28.08.2020, 13:50
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Минчане выходят на акции в разных частях города.
Сегодня в Беларуси — двадцатый день Всебелорусского протеста и Общенациональной забастовки. Главные требования протестующих белорусов: отставка Лукашенко и немедленное освобождение всех политзаключенных.
В микрорайоне Уручье в Минске люди выстроились в цепь солидарности.
Возле ТЦ «Порт» люди также выходят на акции каждый день.
Cайт Сharter97.org ведет онлайн-трансляцию протестных событий в нашей стране.