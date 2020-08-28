Жители Уручья выстроились в цепь солидарности 28.08.2020, 13:50

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Минчане выходят на акции в разных частях города.

Сегодня в Беларуси — двадцатый день Всебелорусского протеста и Общенациональной забастовки. Главные требования протестующих белорусов: отставка Лукашенко и немедленное освобождение всех политзаключенных.

В микрорайоне Уручье в Минске люди выстроились в цепь солидарности.

Возле ТЦ «Порт» люди также выходят на акции каждый день.

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