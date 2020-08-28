Глава МИД Украины: Президенту России надо сбалансировать свое неприличное поведение относительно Беларуси 3 28.08.2020, 14:00

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Дмитрий Кулеба

Фото: iz.ru

Официальный Киев отреагировал на заявления Кремля.

Украина никогда не вмешивалась, не вмешивается и не будет вмешиваться во внутренние дела Беларуси. Так глава украинского МИД Дмитрий Кулеба на брифинге 28 августа прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что задержание в Беларуси 33 вагнеровцев – это совместная операция украинских и американских спецслужб, сообщает "Интерфакс-Украина".

Поскольку Россия активно заявляет о том, что она присылает своих специалистов в Беларусь, о том, что готова отправлять туда своих правоохранителей, то, "безусловно, президенту России надо как-то сбалансировать это свое неприличное поведение относительно Беларуси и показать, что не он один пытается вмешиваться во внутренние дела Беларуси", сказал министр.

Кулеба заверил, что Украина никогда не вмешивалась, не вмешивается и не будет вмешиваться во внутренние дела Беларуси.

29 июля власти Беларуси сообщили о задержании 33 россиян, состоящих в частной военной компании "Вагнер". В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

Офис генерального прокурора Украины 12 августа обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 вагнеровцев (из них девять – граждане Украины), которые активно участвовали в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

14 августа стало известно, что власти Беларуси выдали задержанных вагнеровцев России.

Президент Украины Владимир Зеленский посчитал недружественным шагом со стороны Беларуси выдачу бойцов частной военной компании "Вагнер" России. По его мнению, последствия такого освобождения "будут трагическими".

Ермак назвал дезинформационной кампанией версию о причастности СБУ к появлению вагнеровцев в Минске. В СБУ ее назвали "фантастическим сценарием".

27 августа Путин, комментируя задержание в Беларуси наемников ЧВК "Вагнер" в эфире телеканала "Россия 24", заявил, что это была операция спецслужб Украины и США.

Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что бойцов ЧВК "Вагнер" в Минск перебрасывали российские спецслужбы и это не было спецоперацией СБУ.

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