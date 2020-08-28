DW: Меркель предостерегла Путина от силового вмешательства в дела Беларуси

DW: Меркель предостерегла Путина от силового вмешательства в дела Беларуси8
- 28.08.2020, 14:08
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Федеральный канцлер Германии выступила с заявлением в адрес руководства РФ.
Участники мирных протестов должны иметь возможность выступать за свои права и свободы без вмешательства извне.
Комментируя ситуацию в Беларуси, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель предостерегла Россию от силового вмешательства, сообщает dw.com.
Участники мирных протестов должны иметь возможность выступать за свои "права и свободы без вмешательства извне", заявила глава немецкого правительства.
Меркель подвергла критике и сделанное накануне заявление российского президента Владимира Путина о создании резерва из числа российских силовиков, которые могут быть использованы для подавление протестов в Беларуси.
"Я надеюсь, что такие силы не будут задействованы", - отметила канцлер.