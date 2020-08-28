Бастующие жители Солигорска создали объединенный стачком

Бастующие жители Солигорска создали объединенный стачком4
- 28.08.2020, 14:28
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Сегодня в 18.00 в центре города пройдет акция в поддержку шахтеров.
Бастующие жители Солигорска создают объединенный стачком, сообщает телеграм-канал «Баста!».
«Стачком ОАО «Беларуськалий» инициирует создание объединенного стачкома Солигорска из числа предприятий города, предпринимателей, медиков, - сообщили нпредставители стачкома «Беларуськалия». - Просим всех обращаться по адресу Солигорск, улица Богомолова 13А.
Также сегодня в 18:00 на центральной площади Солигорска состоится традиционная «встреча друзей». Погуляем, обсудим формат «празднования» Дня города и Дня шахтера».