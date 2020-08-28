Рада БНР призвала международное сообщество к защите суверенитета Беларуси

Рада БНР призвала международное сообщество к защите суверенитета Беларуси2
- 28.08.2020, 14:47
- 4,161
Заявление Путина может быть расценено как вмешательства во внутренние дела нашей страны.
Рада Белорусской Народной Республики рассматривает формирование Россией резерва силовиков, о чем 27 августа заявил Владимир Путин, как угрозу военного вмешательства со стороны России.
Об этом говорится в заявлении, опубликованном на странице Рады БНР в «Фейсбуке».
«Само по себе заявление Владимира Путина об этом уже может быть расценено как вмешательства во внутренние дела Беларуси. - отмечено в заявлении. - Протесты в Беларуси носят исключительно мирный характер. Их требования заключаются в соблюдении законов и уважении к гражданским правам жителей Беларуси. Массовость протестов свидетельствует о том, что Лукашенко и его недемократический режим лишены поддержки белорусского общества и должны в соответствии с законом и с общепринятыми демократическими нормами уступить место новой власти, сформированной на свободных и демократических выборах».
Рада БНР заявила, что «вероятное военное вмешательство и подавление протестов российскими войсками поставит крест на добрососедских отношениях между Беларусью и Россией» и призвала международное сообщество к защите суверенитета Беларуси.