Мать разбирается с детсадом, где ребенка закрыли в туалете за фразу «Лукашенко в автозак!» 13 28.08.2020, 15:08

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Рада Рогова

Инцидент произошел в Молодечно.

Трёхлетний Алексей пожаловался родителям, что воспитательница детского садика закрыла его в туалете после того, как он сказал фразу «Лукашенко в автозак!». История произошла 25 августа в детском саду №27 в Молодечно, пишет «Еврорадио».

Пока отец мальчика выяснял у заведующей, кто именно решил так наказать ребёнка, Рада Рогова, мама Лёши, на эмоциях написала о случившемся в «Инстаграм». Родители других детей начали писать ей, что она «конфликтная», и вызвали её на собрание, чтобы «отстоять честь воспитателя».

«Я лично никого не обвиняла, — рассказывает Рада. — Но так и не получила у заведующей детского сада ответ на вопрос, кто это сделал. Она говорит, что такие работники в саду работать не должны, мол, разберёмся. Ребёнок назвал имя, а у них, оказывается, нет сотрудников с таким именем. И теперь в детском саду говорят, что ребёнок мог прифантазировать. Но он точно сказал, что это сделала их воспитатель».

По словам мамы, политическую ситуацию в их семье при детях не обсуждают. Ребёнок услышал фразу по телевизору — и она ему понравилась.

Как долго мальчик был закрыт в туалете, пока непонятно.

«Это же ребёнок. Ему и пять минут могли показаться вечностью. По версии сада, воспитатель ненадолго отпускала детей пописать перед прогулкой. Мы не можем разобраться, найти концы. Наверное, лучше сейчас забрать ребёнка из сада и закрыть эту тему навсегда», — говорит мама мальчика.

Рада очень переживает из-за этой истории. Она воспитала пятерых детей: одна дочь пойдёт в этом году в пятый класс гимназии, вторая вышла замуж, ещё двое — работают, живут в Минске. По словам женщины, ни с одним её ребёнком не было проблем.

В семье всегда ценили работу педагога, и теперь она не хочет, чтобы пострадали невиновные. Она не знает, чего ждать от собрания. Говорит, что, скорее всего, будет конфликт, раз ей уже пишут, чтобы она забирала ребёнка в другой сад.

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