Глобальный профсоюз IndustriALL призвал к акциям солидарности с белорусскими рабочими 2 28.08.2020, 15:43

2,808

Протесты в Беларуси сейчас достигают решающей фазы.

Вальтер Санчес, генеральный секретарь Глобального союза IndustriALL, объединяющего более 50 миллионов промышленных работников в 143 странах мира, обратился с письмом к своим членам, сообщает «Радыё Свабода».

«Дорогие сестры и братья! - пишет Вальтер Санчес. - Мы все с тревогой и возмущением следим за ситуацией в Беларуси. Давление на Лукашенко продолжает расти, и протесты сейчас достигают решающей фазы. Это увеличивает как шансы на успех, так и, как мы наблюдаем сегодня, риск ареста руководителей забастовок и риск насильственного подавления массовых протестов и забастовок по мере того, как режим все больше загоняется в угол. Белорусский режим должен знать, что мир наблюдает; что насилие - это не вариант; и что следует уважать право на забастовку».

В связи с этим, Глобальный союз IndustriALL призвал свои членские и партнерские организации «в поддержку наших сестер и братьев в Беларуси» предпринять следующие три действия:

1. Присоединиться к глобальной акции при координации международной конфедерации труда (МКТ), призывая все членские организации по всему миру встретиться на этой или следующей неделе с представителем Беларуси в соответствующих странах и / или организовать мирную и безопасную акцию протеста у посольств Беларуси, чтобы привлечь внимание к ситуации, с которой сталкиваются рабочие в Беларуси, и поддержать их право на забастовку.

2. Поддержать компанию LabourStart в Беларуси по адресу https://www.labourstartcampaigns.net/show_campaign.cgi?c=4488

3.Отправить письма солидарности на английском языке филиалам IndustriALL в Беларуси.

Ранее солидарность с белорусскими бастующими выразили другие профсоюзные организации мира, Европы и России.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».