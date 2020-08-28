Экономист: Серьезный удар по бюджету Беларуси в любом случае будет 1 28.08.2020, 16:16

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Вадим Иосуб

Фото: onliner.by

С обещанным РФ миллиардом не все так однозначно.

В четверг на совещании в Минске Лукашенко заявил, что уже достигнута договоренность с президентом России «о рефинансировании в текущем году одного миллиарда долларов из долга перед Российской Федерацией».

«Салiдарнасць» спросила у старшего аналитика «Альпари» Вадима Иосуба, помогут ли российские деньги удержать курс белорусского рубля.

– Можно предположить, что переговоры ведутся по очень широкому спектру вопросов: как политических, так и экономических. И вопрос о рефинансировании кредита может быть лишь частью пакетной сделки, – считает он.

По словам финансового эксперта, в связи с этим сложно судить, насколько этот вопрос решенный.

– Ведь очень часто, особенно во время переговоров по нефти и по газу, белорусские чиновники заявляли, мол, вопрос решили положительно, а потом выяснялось, что это мягко говоря не так.

В целом же рефинансирование кредита на фоне того, что у нас есть долги перед Россией – это не о том, что к нам какие-то деньги придут. А о том, что от нас уйдет меньше денег.

То, что сейчас происходит на валютном рынке Беларуси связано с негативными ожиданиями и населения, и предприятий. И даже если этот миллиард окажется правдой, вряд ли это значимо повлияет на негативные настроения участников валютного рынка, – предупреждает Вадим Иосуб.

Старший аналитик «Альпари» напоминает, что Нацбанк уже принял определенные меры, чтобы снизить спрос на валюту со стороны банков – например, прекратил рефинансирование по кредитам овернайт.

Также регулятор имеет возможность делать валютные интервенции, однако информация об их объемах не является открытой.

Отвечая на вопрос «Салiдарнасцi» о том, насколько существенное влияние окажут на бюджет страны забастовки, а также бойкот многими гражданами продукции госпредприятий, собеседник настроен реалистично:

– Удар по бюджету в любом случае будет. Мы видим, что бюджет уже серьезно не добирает в первом полугодии. Даже министр финансов недавно говорил, что дефицит бюджета до конца года будет сильно расти. И это без учета самых последних событий в политике и экономике.

Эксперт не исключает, что закрыть эту брешь в бюджете власти могут попытаться либо за счет новых кредитов, либо за счет «печатного станка».

– Но нужно понимать, что работа печатного станка закрывает одни дыры и одновременно увеличивает другие. При дефиците бюджета, если напечатать деньги, то вырастет курс – и намного сложнее будет возвращать госдолг, который у нас в валюте. Вряд ли правительство захочет это сделать, – отмечает Вадим Иосуб.

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