«Альфа-Банк» ввел лимиты на кредиты и перестал загружать валюту в банкоматы 28.08.2020, 16:33

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иллюстрационное фото

До какого момента будет действовать ограничение, пока неизвестно.

Со вчерашнего дня в «Альфа-Банке» ввели ограничения по кредитам. Теперь больше 5000 рублей взять нельзя. Об этом всем клиентам сообщают в кол-центре банка. До какого момента будет действовать ограничение, пока неизвестно, пишет onliner.by.

— Такое решение было принято в связи со сложившейся ситуацией, — объяснили в колл-центре. — Но это решение временное. Следите за новостями на сайте банка.

Также в банке клиентам говорят, что в банкоматы теперь не грузят иностранную валюту. Чтобы снять любую сумму, нужно ее заранее заказать.

— Заказывать нужно заранее, за пять дней до снятия, — объясняют в банке. — Белорусские рубли в банкоматах есть. Если нужна крупная сумма в белорусских рублях, ее тоже можно заказать заранее и снять в кассе.

Мы обратились за официальными комментариями в пресс-службу банка. Как только они появятся, мы сразу же их добавим.

Напомним, вчера стало известно, что минимум пять белорусских банков прекратили выдавать кредиты физическим лицам. Это «БПС-Сбербанк», «Технобанк», «РРБанк», «Абсолютбанк» и «БНБ-Банк». Также вчера были слухи о том, что кредиты перестал выдавать и «Белгазпромбанк». Однако сегодня в пресс-службе банка Onliner опровергли эту инфоримацию.

— По потребительским кредитам у нас ничего не поменялось: основные продукты — «Карта покупок», зарплатный овердрафт — все предложения в силе, — рассказали нам в банке.

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