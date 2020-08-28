«Сейчас в Беларуси происходят исторические события» 2 28.08.2020, 16:39

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Фото: Instagram/natalliafedorova

Модель и блогер-миллионник поддержала протестующих соотечественников.

Публичные люди продолжают высказываться о ситуации в Беларуси. Популярная инстаграм-модель Наталья Федорова, на которую подписаны 1,6 млн пользоватeлей, опубликовала эмоциональный пост о родной стране.

— Сейчас в Беларуси происходят исторические события, которые не забудет ни один белорус!

Наш народ сплотился воедино ради перемен к лучшему для своей страны. Ожидал ли кто-то такого поворота событий? Определенно нет. Не только наш народ — весь мир! Но мы сделали это, мы устали молчать и терпеть оскорбления! Мы не народец, мы единый, мирный и свободный белорусский народ.

Во время протестов в Беларуси не было повреждено обычными гражданами ни одной витрины и машины. Люди просто шли со своей правдой против вооруженных бойцов. А что они получили взамен? Зверские избиения, насилие, травлю, оскорбления и угрозы. Их пытали, не кормили и не поили, не давали сходить в туалет, избивали до полусмерти. За что? За свободу слова, которую гарантирует конституция Беларуси?

Мы очень надеемся на то, что все, кто выполнял преступные приказы, понесут наказание.

То, что сейчас делает мой народ, вызывает огромную гордость во всем мире!

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