Эль Мюрид: Лукашенко перестал сохранять даже видимость субъекта политики 28.08.2020, 16:55

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Эль Мюрид

Диктатор выпал из переговорного процесса.

Внезапность интервью Путина, которое было обставлено как спецоперация, вызвана, по всей видимости, завершением (хотя, возможно, и промежуточным) каких-то консультаций среди кремлевских ОПГ. Вопрос по Навальному был, скорее, вынужденным, но ситуация такова, что табуированное имя пришлось произносить. Возмущение Кремля на тему "Ну мы же травили российского гражданина на российской территории, это же не Солсбери, в конце концов - какое ваше дело" на Западе стало восприниматься с полным непониманием, поэтому пришлось вносить некоторые коррективы в список вопросов, пишет известный российский Эль Мюрид.

Главным в интервью, безусловно, была Беларусь. Правда, каких-то жестких обязательств Путин брать на себя не стал. "Мы будем стоять за спинами" и "Пусть только попробуют стрелять" сегодня не прозвучало. Несколько абстрактное условие - если начнутся погромы и беспорядки - можно трактовать по-разному. В целом это и крючок для Лукашенко, и угроза белорусской оппозиции.

В качестве морковки прозвучало сообщение о готовности реструктуризовать долг Беларуси на 1 млрд долларов - проще говоря, рассрочить его. Обычное дело - Мадуро тоже рассрочили долг, хотя и не простили, как африканским партнерам.

В целом Лукашенко полностью перестал сохранять даже видимость субъекта политики, и теперь Беларусь в случае сохранения его у руля однозначно переходит в статус колонии. Чьей именно колонии - это еще предстоит выяснить, так как фактически Путин пока лишь заявил свои права. Есть еще Европа и есть Китай, у которых могут быть на Белоруссию свои собственные планы. Но обсуждать их и выяснять отношения теперь три империалиста будут между собой - Лукашенко выпал из переговорного процесса, превратившись в что-то вроде Асада - вроде бы есть такой, но все решения принимаются совершенно без учета его мнения и интересов.

Будут или не будут вводить российских "правоохранителей" (или под их видом - армию) в Беларусь - вопрос неоднозначный. И точно не связанный с оппозицией. Ввод войск будет проводиться, если Кремль не сумеет продавить свою версию колонизации перед Европой и Китаем, а потому придется делать это явочным порядком. Однако вторую аннексию ему могут уже не спустить с рук - повторяется история с Германией конца 30 годов, когда Чехословакию Европа сдала для "умиротворения" Гитлера, но по поводу Польши никаких разногласий уже не было, так как стало ясно - политика умиротворения не работает. С Путиным ситуация симметричная - если Украину ему спустили с рук, то повторение сюжета, да еще и с перспективой агрессии уже на территорию Прибалтики, вариантов Западу не оставит.

Нужно понимать, что у Путина сегодня уже мало сдерживающих его мотивов - в Европе он теряет рынки, причем еще год-полтора-два, и крах всей экспортной модели вообще не оставит ему никакого выбора - собственную промышленность он уничтожил, а потому банкротство экспортных отраслей делает банкротом всю российскую экономику безо всяких санкций. В определенном смысле повторяется сюжет конфликта между США и Японией, когда Рузвельт, которому позарез требовался повод для войны, ввел эмбарго на торговлю нефтью с Японией, после чего со спокойной душой стал ждать нападения Японии и политического разгрома своих политических противников внутри страны, которые требовали придерживаться политики изоляционизма. Япония попала в катастрофический сценарий, в котором война с США при всей ее безнадежности давала шанс (или призрак шанса), а отказ от войны делал Японию банкротом однозначно и бесповоротно. Путин, утратив европейский рынок газа и нефти, оказывается перед тем же выбором.

В этом смысле он уже оказался в слабой позиции - у него совершенно нет пространства решений. Любое решение приближает Кремль к катастрофе. Разница лишь в сценарии.

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