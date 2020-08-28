Богдан Яременко: Ни чести, ни толка контакты на государственном уровне с Беларусью не принесут
- 28.08.2020, 17:00
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Пауза в отношениях закономерна и ее объявление даже немного запоздало.
Народный депутат Украины, глава фонда «Майдан иностранных дел» Богдан Яременко прокомментировал в «Фейсбуке» приостановку контактов между Украиной и Беларусью:
«Нужно правильно понимать заявление Дмитрия Кулебы -
Украина не разрывает дипломатические отношения с Беларусью; Украина приостанавливает политические контакты.
Потому что о чем можно договориться с лидерами соседней страны, которые заняты, думают и заботятся только об одном – как оставить Лукашенко на посту «президента».
Еще и делают это криминальными методами.
Еще и находят при этом время и выдумывают причины обвинять Украину в несуществующих грехах – вмешательстве во внутренние дела Беларуси.
Ни чести, ни толка контакты на политическом уровне с Беларусью не принесут.
Пауза закономерна и ее объявление немножко даже опоздало».
Напомним, что сегодня министра иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина «ставит на паузу» контакты с Беларусью. По его словам, контакты будут восстановлены, лишь когда ситуация не будет вредить репутации Украины. Также глава МИД добавил, что Владимир Зеленский и Лукашенко не поддерживают контактов между собой в данный момент.