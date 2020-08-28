Рабочий «Белкоммунмаша»: У нас полным ходом идет «итальянская» забастовка 5 28.08.2020, 17:11

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И полезно, и продуктивно.

Телеграм-канал "Беларусь бастует" рассказал о ситуации на заводе "Белкоммунмаш".

"Мы на "Белкоммунмаше" тоже бастуем, по своему, - пишет работник завода. - у нас полным ходом идет "итальянская" забастовка.

Об оборудовании и его полноценной работе речь же не идет, летит регулярно всё, что может. Резко увеличился расход некоторых материалов, да и продукты производства стали хуже по качеству.

Со смены, на смену, на обед идем не торопясь, создавая очереди. На рабочие места - самым длинным маршрутом.

Не перетруждемся, больше отдыхаем, много обсуждаем новости, ситуацию в стране. И полезно, и продуктивно."

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