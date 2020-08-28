В санкционный список ЕС включат белорусских чиновников высокого уровня 9 28.08.2020, 17:17

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Евросоюз намерен ввести санкции как можно скорее.

В санкционный список Евросоюза будут включены белорусские чиновники высокого уровня. Об этом заявил высокой представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель 28 августа на пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав МИД стран ЕС, которая проходила в Берлине. Видеотрансляция велась на сайте Совета ЕС, пишет naviny.by.

По словам Борреля, достигнута договоренность о внесении в список ряда лиц, ответственных за фальсификации в ходе выборов и применение насилия в отношении мирных граждан. При этом он не стал называть, сколько человек в целом будут включены в список и их имена.

«Я не могу назвать точного числа или точных имен лиц, в отношении которых будут введены санкции, — сказал Боррель. — Во-первых, поскольку это конфиденциальная информация. Во-вторых, поскольку страны ЕС еще предлагают имена чиновников, в отношении которых должны быть собраны достаточные доказательства. Мы двигаемся в направлении списка из 20 человек, но он может поэтапно расширяться в будущем, все будет зависеть от развития ситуации».

Боррель также не ответил на вопрос, будет ли Лукашенко включен в список, но отметил, что ЕС намерен ввести санкции как можно скорее.

ЕС не признает результаты выборов в Беларуси и считает неприемлемыми действия властей по подавлению протестов граждан. «Мы выражаем поддержку народу, осуждаем репрессии и просим власти начать всеобъемлющий диалог для выхода из кризиса», — сказал Боррель.

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