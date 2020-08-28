Экс-глава Нацбанка: Я вижу, какой курс валют выставили некоторые банки, уже на грани обвального падения 6 28.08.2020, 17:26

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Станислав Богданкевич

Ситуация в финансовой системе Беларуси крайне нестабильная.

За текущую неделю белорусский рубль подешевел к корзине валют более чем на 5%. Подорожали одновременно доллар, евро и российский рубль.

Что делать в этой ситуации: забирать вклады из банков, не забирать, в интервью «Народной Воле» ответил бывший руководитель Национального банка Беларуси Станислав Богданкевич.

– Не знаю даже, что советовать. Ситуация крайне нестабильная. Если бы я был во главе Нацбанка, то просил бы правительство, чтобы оно принимало конкретные меры к оживлению экономики, чтобы мы не летели в пропасть, чтобы изменилась система управления гигантскими убыточными предприятиями.

Кстати, забастовки тоже способствуют нестабильности и падению валютного курса, а они могут еще больше развиться, особенно когда начнут арестовывать руководителей стачкомов. Рабочие их избирали, значит, будут горой стоять за своих людей!

Я вижу, какой курс валют выставили некоторые банки, уже на грани обвального падения… Нацбанк может вмешаться, но пока занимает правильную позицию и позволяет обесценить национальную валюту, однако не снижает резервы. Потому что резервы нужны для будущего.

– На минувшей неделе вице-премьер Николай Снопков гарантировал, что заморозки вкладов и девальвации не будет…

– Власть наша лживая до мозга костей, она все время обманывает, иногда по некоторым вопросам такую ахинею чиновники несут!.. Поэтому мало кто сегодня верит обещаниям чиновников.

Говорят, если не будет Лукашенко, то погибнет страна, заводы и фабрики кому-то продадут. Так считают даже некоторые мои соседи по даче! Я им отвечаю: президент Польши не ездит по полям, не говорит, когда и как нужно сеять и убирать, но там урожайность выше, чем у нас! Белорусы – образованные люди, с высшим образованием, надо им просто не мешать и создавать условия для работы, и мы будем процветающей страной. И даже в этих сегодняшних дурацких условиях люди работают!

Мы видим примеры наших стран-соседей. Да, остановились крупные заводы в Прибалтике, но зарплата там оказалась выше в два раза, чем у нас. Ну и бог с ним, с этими заводами, там произошла переориентация отраслей, и страны нормально развиваются.

– А куда пойдут многие наши люди, если закроются заводы?

– Ну а куда они идут в Финляндии, в Чехии, Словении, Польше? Займутся другим делом. Надо их только временно поддержать…

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