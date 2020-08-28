Стало известно, когда начнутся испытания российской вакцины от COVID-19 на белорусах 10 28.08.2020, 17:44

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Фото: ТАСС

Специалисты мирового уровня жестко раскритиковали недоработанный препарат из РФ.

Клинические испытания российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 в Беларуси, по предварительной информации, начнутся в сентябре текущего года, сообщила Charter97.org пресс-служба Министерства здравоохранения.

«На сегодняшний момент специалисты Беларуси и России наладили активное взаимодействие по данному вопросу. Так, белорусской стороной уже определены клинические базы для проведения клинических испытаний. В настоящее время уточняются технические вопросы, связанные с их проведением с учетом национальных и международных требований», — сообщили в пресс-службе.

Также сейчас определяются категории и количество пациентов, которые примут участие в испытаниях, как в России, так и в Беларуси. «Кроме того, по предложению российской стороны белорусские специалисты прорабатывают возможность производства вакцины с разной степенью локализации на фармацевтических предприятиях Республики Беларусь», — отмечается в сообщении.

Напомним, что 24 августа Путин и Лукашенко договорились, что белорусы в добровольном порядке примут участие в третьем этапе испытаний вакцины от коронавируса, произведенной в РФ.

Регистрация российской вакцины вызвала острую критику специалистов, поскольку стандартная практика требует проведения трех фаз испытаний.

Глава немецкой Федеральной врачебной палаты Клаус Райнхард жестко раскритиковал регистрацию в России вакцины от нового типа коронавируса.

«Я считаю, что одобрение вакцины без решающей, третьей, фазы — это рискованный эксперимент на людях. Это — безответственно, уже на этой стадии прививать целые группы населения», — цитирует Райнхарда DW.

Регистрацию препарата прокомментировали также в министерстве здравоохранения ФРГ. Представительница ведомства заявила, что в Европе для одобрения подобной вакцины требуются достаточные свидетельства, «полученные в ходе клинических испытаний» и подтверждающие ее «эффективность и безопасность». Она подчеркнула «особое значение» третьей — и последней — клинической фазы испытаний.

Немецкий врач-вирусолог Йонас Шмидт-Каназит из Института Бернхарда Нохта в Гамбурге, специализирующегося на новых инфекционных болезнях, также скептически отозвался о регистрации в России вакцины против коронавируса. По его словам, исследователи не имели возможности дать препарату независимую оценку.

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