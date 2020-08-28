Премьер-министр Литвы о Лукашенко: Насколько нужно ненавидеть свой народ, чтобы так вредить гражданам 21 28.08.2020, 17:52

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Саулюс Сквернялис

Фото: DELFI

«Ответные» санкции в первую очередь ударят по Беларуси.

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис заявил, что ответные санкции, которыми в пятницу угрожал Литве и Польше Лукашенко, в первую очередь ударят по его собственной стране, передает delfi.lt.

"Трудно понять: насколько нужно цепляться за власть и ненавидеть свой народ, чтобы из-за затронутых амбиций решиться вредить своему государству и его гражданам", - написал в соцсети Facebook Саулюс Сквернялис.

"Если решения, о которых сегодня говорит Лукашенко, будут приняты, они, в первую очередь, ударят по самой Беларуси", - добавил он.

Лукашенко в пятницу заявил, что якобы готов объявить ответные санкции в отношении Литвы и Польши, планирующим принять меры против авторитарного лидера из-за подозрений в фальсификации выборов и насильственных действий силовых структур против мирных протестующих.

"Вот мы им сейчас покажем, что такое санкции. Если они еще в Китай и Россию через нас (поляки и литовцы) барражировали, сейчас они будут летать или через Балтику, или Черное море торговать с Россией и прочее. А по санкционной продукции (на ту продукцию, на которую Россия ввела эмбарго) - пусть даже не мечтают. Мы им покажем, что такое санкции", - цитирует Александра Лукашенко белорусское информагентство БелТА.

Он также добавил, что Беларусь не будет использовать порты Литвы для экспорта своей продукции.

Литва в ближайшее время планирует ввести санкции в отношении минского режима, в частности лиц, которые участвовали в фальсификации выборов, применяли силу против протестующих. Список санкций будет утвержден после согласования с Латвией и Эстонией. Введение санкций в отношении Беларуси планирует и ЕС.

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