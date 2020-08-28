Какой будет погода до конца августа 28.08.2020, 18:14

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Прогноз погоды по стране на 29-31 августа.

29 августа погоду в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в прохладной воздушной массе. Утром и днем по северо-западной половине страны скажется влияние фронтальных разделов, смещающихся с территории Западной Европы, пишет сайт pogoda.by.

Ночью ожидается переменная облачность, днем облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков. Утром и днем преимущественно по северо-западной половине пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах будет сгущаться туман. Ветер южный ночью слабый, днем умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуханочью +8..+13°С, местами +4..+7°С, днем +19..+25°С, по югу +26..+28°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет падать.

30-31 августа погоду в стране в основном будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с Балканского полуострова, в южных и юго-восточных районах страны скажется влияние очень теплой воздушной массы, поступающей с юга Европы.

30 августа ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно в северо-западных и центральных районах страны пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Ночью и утром слабый туман. Ветер южной четверти умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +11..+17°С, днем от +19°С по северу до +32°С по югу страны.

31 августа ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью преимущественно по северо-западной половине, утром и днем местами по стране пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы. Ветер юго-западный, западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +13..+20°С, днем +19..+26°С, преимущественно по юго-восточной половине +27..+32°С.