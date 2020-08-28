Хайко Маас: ЕС будет усиливать давление на власти Беларуси 5 28.08.2020, 18:20

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Хайко Маас

Главы МИД ЕС еще раз обсудили ситуацию в Беларуси.

Евросоюз будет постепенно усиливать давление на власти Беларуси, сообщил глава МИД Германии Хайко Маас по итогам неформальной встречи министров иностранных дел стран ЕС, пишет ТАСС.

"Если Лукашенко будет усиливать давление на гражданское общество, то нам придется усиливать давление на Лукашенко. Постепенно будут приниматься санкции против тех, кто ответственен за фальсификации результатов выборов и насилие. Мы очень ясно заявили о том, что работаем над санкционным списком, который должен быть скоро принят", - сказал Маас.

Он считает, что граждане Беларуси требуют широкого инклюзивного диалога и "не ослабят своих усилий". "Лукашенко должен признать действительность в своей стране", - сказал Маас.

В свою очередь глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД 27 стран Евросоюза подтвердили непризнание выборов в Беларуси.

"В ближайшие дни будет подготовлен список, чтобы принять его как можно скорее. Как раз сегодня я получил письмо от 11 стран-членов ЕС с просьбой сделать это как можно раньше, по ускоренной процедуре, но мы должны соблюдать процесс", - сказал он.

"Мы двигаемся в направлении списка из 20 человек, но он может поэтапно расширяться в будущем, все будет зависеть от развития ситуации", - уточнил он количество чиновников, которые попадут под санкции. Боррель также отказался отвечать, будет ли в списке Лукашенко.

Также он прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о создании резерва силовиков для Беларуси.

"Россия неоднократно заявляла, что ситуация в Беларуси - это внутреннее дело Беларуси, и что не должно быть никакого внешнего вмешательства. Думаю это также действует и в отношении России", - сказал он.

Кроме того, Боррель отметил, что Беларусь не должна стать "второй Украиной".

"Беларусь не должна стать геополитической проблемой, она не должна стать "второй Украиной". Беларусь - это не о геополитике, это о демократии. Белорусский народ не должен решать, к кому он хочет быть ближе - к России или к Евросоюзу", - сказал глава дипломатии ЕС.

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