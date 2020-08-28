«Альфа-Банк» и «БелВЭБ» полностью приостановили выдачу кредитов 3 28.08.2020, 18:38

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«МТБанк» увеличил сроки рассмотрения заявок.

Сегодня появились новости о том, что «Альфа-Банк» вводит лимит по кредитам и больше 5000 рублей кредита получить нельзя. К вечеру стало известно, что банк с 29 августа полностью прекращает выдачу кредитов для физлиц. Также о прекращении кредитования с сегодняшнего дня заявил и «БелВЭБ».

– С завтрашнего дня выдача кредитов для физических лиц приостанавливается, – рассказали Onliner в пресс-службе банка и добавили, что пока приостановили выдачу на пару недель. Точной даты возврата кредитования не называют.

Что касается снятия наличности, то в колл-центре клиентам говорят, что в банкоматы теперь не грузят иностранную валюту. Чтобы снять любую сумму, можно ее заранее заказать.

— Заказывать лучше заранее, за пять дней до снятия, — объясняют в банке. — Белорусские рубли в банкоматах есть. Если нужна крупная сумма в белорусских рублях, ее тоже можно заказать заранее и снять в кассе.

На сайте «БелВЭБ» также сообщается о прекращении кредитования с 16:00 28 августа.

— В данный момент закрыты все программы кредитования, кроме овердрафтного, — рассказали в пресс-службе банка.

Один из самых известных «рассрочечных» банков, «МТБанк», кредитование не приостановил, но зато увеличил время одобрения и выдачи.

— Сейчас мы работаем над решениями, которые позволят максимально сохранить для клиентов существующие условия по нашим кредитным продуктам, — отмечают в пресс-службе «МТБанка». — Пока речи о полной остановке выдачи кредитов не идет. Банк продолжает принимать и рассматривать заявки от клиентов, но время одобрения и выдачи увеличится. Это касается и популярных карт рассрочки «Халва Mix» и «Халва Max» — заявки также принимаются.

Напомним, вчера стало известно, что минимум пять белорусских банков прекратили выдавать кредиты физическим лицам. Это «БПС-Сбербанк», «Технобанк», «РРБанк», «Абсолютбанк» и «БНБ-Банк».

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