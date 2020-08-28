Названы лучшие продукты для восстановления после коронавируса 1 28.08.2020, 19:11

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Эти продукты поддержат организм в период реабилитации.

Одним из лучших продуктов, восстанавливающих организм после коронавируса, является шиповник, сообщила врач-терапевт Алла Романенко, пишет healthinfo.ua.

Грипп, ОРВИ или COVID-19 являются серьезными инфекциями, после которых организм нуждается в восстановлении. Поддержать его в этот период реабилитации могут помочь определенные продукты, лучшие из них были названы врачом.

Для успешного восстановления специалист рекомендует пить настой шиповника – по словам Романенко, он «в течение нескольких дней приведет к восстановлению нормального самочувствия и повысит тонус организма». Если имеются проблемы с артериальным давлением, то дополнительно врач советует использовать экстракт элеутерококка: в стакан настоя шиповника добавлять 30-40 капель, принимать дважды в день.

Также в списке лучших продуктов, помогающих вернуть хорошее самочувствие после инфекций, значатся белковые продукты, являющиеся основным компонентом иммунной защиты. Главное условие: они должны быть легкими, например, таковыми являются нежирные сорта отварного мяса, птица.

Вдобавок необходимы полезные растительные масла – нерафинированные разновидности подсолнечного, кукурузного, орехового. Их полиненасыщенные жирные кислоты способствуют выработке простагландинов – веществ, предотвращающих воспаление.

Помимо того, для быстрого восстановления после коронавируса и других инфекций важно пить чистую воду, помогающую выводить токсины. Следует включить в рацион и слабокислые продукты - йогурт, кефир, способствующие оздоровлению кишечной флоры, влияющей на иммунитет.

Рафинированные углеводы, крепкий алкоголь, кофеин и продукты, богатые насыщенным жиром, напротив, следует свести к минимуму, сказала эксперт.

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