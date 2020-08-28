Известный дизайнер выпустила майки с логотипами бастующих заводов 1 28.08.2020, 19:23

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фото: tut.by

«Белорусам повезло, у нас есть свои герои — крутые и вполне реальные», - считает Ольга Кардаш.

Известный дизайнер Ольга Кардаш выпустила коллекцию маек с логотипами белорусских заводов. Половина средств от продажи будет направлена в Фонд солидарности и пойдет на поддержку заводчан и людей, которые считаются пострадавшими от политических репрессий, пишет tut.by.

Журналисты поговорили с дизайнером и узнали, как в это непростое время отечественный фэшн помогает людям, далеким от мира моды.

— Знаете, практически каждый бренд масс-маркета выпускает футболки с супергероями вселенной Marvel. Зайдя в магазин, мы можем найти одежду с изображениями Человека-паука, Халка и Дэдпула, но все эти персонажи выдуманы, — начинает свой рассказ Ольга. — Белорусам повезло больше: по моему мнению, у нас есть свои герои — крутые и вполне реальные.

В первые дни протеста меня поразила смелость работников МЗКТ. Потом все больше заводов стали открыто заявлять о своем несогласии с происходящим в стране и объявлять забастовки. Сплоченность и решимость этих коллективов — это, на мой взгляд, повод для гордости.

Я понимаю, как тяжело бастующим заводчанам справляться с неопределенностью и тем давлением, которое на них оказывают. Мне бы хотелось, чтобы рабочие видели: есть люди, которые гордятся их стойкостью и готовы поддержать не только словом, но и делом.

фото: tut.by

«Автомобиль МАЗ знаю изнутри»

Первой появилась футболка с логотипом «МАЗ»:

В рекламной фотосессии приняли участие люди с активной гражданской позицией и друзья Ольги. Некоторые из них пострадали от действий силовиков. Сегодня стало известно о задержании бизнесмена и владельца галереи «У» Александра Василевича. На фото справа

— Мой отец вот уже 16 лет управляет автомобилем МАЗ, так что с продукцией этого завода знакома не понаслышке, — улыбается дизайнер. Майку с этим логотипом я сшила себе для воскресной прогулки. Тут же ко мне начали подходить прохожие: спрашивали, где можно купить такую вещь, есть ли логотипы других предприятий.

Ведущий Антон Мартыненко с женой Юлией Салаткиной

фото: tut.by

Стало ясно, что люди хотят быть сопричастными и нужно делать целую серию таких футболок. Сейчас у нас в коллекции семь логотипов заводов, но это количество будет увеличиваться. Так, например, сегодня-завтра этот список пополнит «Гродно Азот». Конечно, хочется охватить всех, но это, к сожалению, невозможно. Поэтому будем работать по запросам: если кто-то захочет заказать футболку с принтом, которого у нас нет, постараемся сделать и его.

фото: tut.by

Половина собранных средств будет перечислена фонду, который помогает жертвам, пострадавшим во время протестов, и заводчанам, которые участвуют в стачках и забастовках. Оставшаяся часть средств идет на покрытие материалов и производственные издержки.

— Изначально мы хотели перечислять все собранные деньги на благотворительность, но в этом случае маек получилось бы мало, ведь мои личные ресурсы ограничены.

фото: tut.by

Сейчас мы покрываем затраты на производство. Это помогает сохранить качество, сделать в разы больше заказов и, соответственно, собрать больше денег для тех, кто в них нуждается.

Только за ночь мы получили больше сотни заявок, и это число продолжает расти.

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