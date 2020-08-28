У нас все получится 28.08.2020, 19:52

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Фото: Наша Нiва

Продолжаем наступление на власть по всем фронтам.

Халявы не будет. Будет трудное ежедневное наступение на власть по всем фронтам. Будет победа, если не ныть и не отступать.

"Попробуйте ответить себе на простой вопрос, - пишет читатель телеграм-канала “Баста!”. - Готовы ли вы еще много-много лет терпеть этот голос, эти "закидоны", эти угрозы, которые вы слышите сейчас от Лукашенко? Он вас не раздражает?

Если все хорошо - езжайте копать бульбу на дачу. Если нет, то не говорите о том, что вы устали. Халявы не будет. Будет трудное ежедневное наступение на власть по всем фронтам. Будет победа, если не ныть и не отступать.

Армяне и украинцы продолжали протесты месяцами. Жители Гонконга выходят уже год. Венесуэльцы - еще больше. И у них, и у нас все получится.

Волна, какой бы она огромной не была, скалу режима не всегда сносит преграду с первого раза. Я знаю точно, что пока наша ненависть к таракану и память о погибших 9 - 10 августа остается в сердце, будут новые волны - каждая еще мощнее предыдущей. Эти волны народного гнева сметут и таракана, и, что самое главное, всю его гнилую систему".

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