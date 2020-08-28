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Берлинская клиника Charité: Состояние здоровья Алексея Навального стабильно

  • 28.08.2020, 20:30
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Берлинская клиника Charité: Состояние здоровья Алексея Навального стабильно
Алексей Навальный
Фото: AP

Российский политик по-прежнему находится в реанимации в искусственной коме и подключен к аппарату ИВЛ.

В пятницу 28 августа русская служба «Голоса Америки» получила официальное сообщение из Берлинской университетской клиники Charité, в которой с прошлых выходных проходит лечение российский оппозиционер Алексей Навальный.

В нем говорится, что, хотя состояние здоровья Навального по-прежнему оценивается как стабильно тяжелое, «симптомы холинергического криза, вызванные воздействием вещества из группы ингибиторов холинэстеразы, идут на спад».

Пациент по-прежнему находится в реанимации в искусственной коме и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщает Charité, отмечая, что прогноз о долгосрочных последствиях отравления пока не представляется возможным.

В сообщении также подчеркивается, что как клиника, так и супруга Алексея Навального Юлия уверены, что обнародование данных о его состоянии здоровья – в его интересах.

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