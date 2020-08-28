Наше оружие - солидарность3
- 28.08.2020, 21:13
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Как проявить солидарность с бастующими? Бастовать самим!
Если неделю назад бастовали крупнейшие предприятия, а Лукашенко открыто кричали «Уходи», то сегодня людей запугивают и по одному забирают в милицию, пишет телеграм-канал «Мая краіна Беларусь».
Но если государство ломает дух протестов, значит мы должны его поддержать. Иначе нас отловят и задушат по одному.
Наше оружие — солидарность.
Как проявить солидарность с бастующими, кроме поддержки деньгами?
Бастовать самим!
1 сентября проводим самую крупную и массовую забастовку.
Пусть не работает вообще никто.
План действий:
- Если вы собственник бизнеса (кафе, магазин, сфера услуг, предприятие) — не работайте 1 сентября. Предупредите своих работников и клиентов, что в этот день вы не работаете. Объясните, что так вы выражаете солидарность всему забастовочному движению.
- Если вы наемный работник — возьмите отпуск за свой счёт. Поговорите с начальством и не выходите на работу.
- Если вы студент — не идите в университет.
- Если вы работник завода или предприятия — бастуйте! Хотя бы один день. Проведите собрание, устройте митинг на территории, поговорите с коллегами, устройте «итальянскую забастовку». За один день никого не уволят, но вы покажете, как много среди вас несогласных.
- Пусть в этот день не работают бары, закроются спортзалы и цветочные магазины. Покажем власти, что государство — это и есть мы. И если мы не работаем, то останавливается вся страна.
Сейчас диктатор летает на вертолёте и обсуждает всё, что угодно кроме главных вопросов:
- Выборы грубо и нагло сфальсифицированы, а власть нелегитимна.
- Тысячи мирных людей избиты, а виновные до сих пор не наказаны.
Они надеются, что мы все остыли, а проблемы начали забываться.
Но это не так. Давайте покажем, свою решительность, поддержим бастующих и поднимем дух всей страны. Раскидайте это сообщение, расскажите друзьям.
Давайте напомним, кто здесь власть!