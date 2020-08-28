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На главной улице Варшавы пройдет уикенд солидарности с Беларусью

  • 28.08.2020, 21:24
  • 2,621
На главной улице Варшавы пройдет уикенд солидарности с Беларусью

Мероприятия пройдут 29 и 30 августа.

29 и 30 августа на главной улице Варшавы Новый Свят пройдет уикенд солидарности с Беларусью.

В субботу, 29 августа, мероприятие начнется в 14:00 и продлится до 22:00 по улице Новый Свят 63 (Nowy Świat Muzyki).

В воскресенье, 30 августа, уикенд Солидарности с Беларусью начнется в 15:00 и продлится до 18:00 (ул. Новый Свят 63, Nowy Świat Muzyki).

На импровизированной сцене выступят белорусские, польские, украинские группы и артисты. В уикенде Солидарности примут участие также доктор Казимеж Вуйцицки и независимый портал «Хартия-97».

Приглашаем всех желающих поддержать белорусов и белорусок!

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