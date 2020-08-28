Ученые: Некоторые вакцины от COVID-19 хранятся при температуре -70° 1 28.08.2020, 21:41

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ФОТО: POLITICO.COM

Такие условия значительно затрудняют их транспортировку и хранение.

Вакцины, разрабатываемые Moderna и Pfizer, требуют сверхнизких температур для хранения — минус 70 градусов по Цельсию. Такие условия значительно затрудняют их транспортировку и хранение, считает аналитик компании SVB Leerink c Уолл-стрит. По его словам, системы, позволяющие хранить готовый препарат при заявленной температуре, имеются лишь в ограниченном количестве медицинских учреждений и лабораторий, пишет marketwatch.com (перевод — onliner.by).

Таким образом, распространение вакцины будет значительно ограничено, и охватить в короткие сроки все население окажется затруднительно: столь низкие температуры хранения означают, что небольшие клиники попросту не смогут обеспечить требуемые условия. Это касается вакцин, разрабатываемых на основе матричной РНК (mRNA).

Отмечается, что ведется также разработка иных типов вакцин — рекомбинантных (например, «оксфордская вакцина», а также от компании AstraZeneca), на основе ДНК (Inovio Pharmaceutical) и некоторых других.

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