Минск сегодня бьет рекорды по количеству акций 2 28.08.2020, 22:54

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Фото: tut.by

Люди выходили на улицы днем и вечером.

Минск сегодня бьет рекорды по количеству акций. Акции во многих микрорайонах продолжаются до сих пор. Проспект Независимости гудит, пишет телеграм-канал “Баста!”.

Лошица, Малиновка, Серебрянка, Уручье, станции метро "Пушкинская", "Автозаводская", "Могилевская", Парк высоких технологий и Купаловский театр Академия наук и Комаровский рынок, МКАД - это далеко не полный перечень горячих точек на карте столицы. И, конечно, традиционная встреча на площади Независимости и шествие по проспекту!

А еще - солидарность водителей, флаги над домами, выступления артистов и музыкантов - креатива белорусам не занимать!

Партизанская тактика себя оправдывает. Сотрудники милиции не могут оперативно реагировать на протесты. Участники акций, со своей стороны, избегали конфликтов и в случае приближения ОМОНа, просто меняли место. В некоторых микрорайонах на протесты выходили несколько раз.

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