По скорости мобильного интернета Беларусь находится между Нигерией и Руандой 28.08.2020, 22:02

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Международное исследовательское агентство рассказало о позициях стран мира в рейтинге скорости интернета.

Компания Ookla еще готовит отчет, в котором расскажет о позициях стран мира в рейтинге скорости интернета по итогам августа, но «Онлайнер» решил посмотреть данные за июль. Достаточно неожиданно первую строчку списка, в котором перечислены страны с самым продвинутым мобильным интернетом (с точки зрения скорости, не распространения), занимает ОАЭ, а не Южная Корея, как это было в прошлом — сейчас она на второй позиции.

фото: onliner.by

Третье место — у Китая, за которым следует Катар и Саудовская Аравия, поднявшаяся сразу на пять позиций со времени выхода отчета за июнь. Также в первой десятке оказались Нидерланды и Болгария, а также Канада и Норвегия. Из стран-соседей выше всех забралась Литва — 22-е место с показателем 51,89 Мбит/с, затем следует Польша — 50-е место (36,16 Мбит/с), Латвия на 56-м месте (33,83 Мбит/с), Украина на 81-м (25,76 Мбит/с), Россия на 89-м (22,66 Мбит/с). Беларусь, прибавив одну позицию, получила 120-е место из 138 в мире (участвующих в рейтинге). Выше — Намибия, Нигерия, ниже — Парагвай и Руанда.

фото: onliner.by

С фиксированным интернетом дела обстоят лучше: Беларусь занимает 52-е место (64,9 Мбит/с), поднявшись за месяц на пять позиций. Украина с 58,01 Мбит/с отстает и занимает 59-ю позицию, другие страны-соседки выше: у Литвы 28-е место (113,49), у Латвии — 30-е (109,61), у Польши — 33-е (102,83), у России — 45-е (73,16).

фото: onliner.by

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