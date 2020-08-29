Макрон предостерег Путина от силового вмешательства в Беларуси 29.08.2020, 8:07

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Президент Франции поговорил с главой Кремля.

Президент Франции Эмманюэль Макрон рассказал о своем разговоре с президентом России Владимиром Путиным по поводу возможного развития событий в Беларуси, сообщает Reuters (перевод - РБК).

По его словам, он предупредил Путина, что любое силовое вторжение в Беларусь было бы нежелательным.

«Как я имел возможность сказать Владимиру Путину, я считаю, что любое внешнее вмешательство в Беларусь, начиная с вмешательства российских сил, будь то военные или силы внутренней безопасности, очевидно, будет вмешательством, которое выйдет из белорусских государственных рамок», — заявил Макрон.

«Я думаю, что такое вмешательство было бы нежелательно», — добавил он.

Макрон также пообещал, что продолжит обсуждать с Путиным необходимость убедить Лукашенко в целесообразности посредничества.