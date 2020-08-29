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Николаю Статкевичу еще на два месяца продлили срок содержания под стражей

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  • 29.08.2020, 8:53
  • 7,299
Николаю Статкевичу еще на два месяца продлили срок содержания под стражей

Власть панически боится настоящих лидеров Беларуси.

Одному из политических лидеров Беларуси, председателю партии «Народная грамада» Николаю Статкевичу еще на два месяца продлили срок содержания под стражей

Об этом в «Фейсбуке» сообщила жена политика Марина Адамович.

Николая Статкевича задержали люди в штатском 31 мая, когда он ехал на на Комаровский рынок на пикет по сбору подписей за Светлану Тихоновскую. Статкевича дважды арестовывали на 15 суток, а 30 июня стало известно, что против него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса («Организация или участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок»).

Правозащитники признали Николая Статкевича политзаключенным. Каждый день граждане нашей страны выходят на акции с требование освободить настоящих лидеров Беларуси: Николая Статкевича, Виктора Бабарико, Павла Северинца, Сергея Тихановского.

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