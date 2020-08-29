Николаю Статкевичу еще на два месяца продлили срок содержания под стражей11
- 29.08.2020, 8:53
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Власть панически боится настоящих лидеров Беларуси.
Одному из политических лидеров Беларуси, председателю партии «Народная грамада» Николаю Статкевичу еще на два месяца продлили срок содержания под стражей
Об этом в «Фейсбуке» сообщила жена политика Марина Адамович.
Николая Статкевича задержали люди в штатском 31 мая, когда он ехал на на Комаровский рынок на пикет по сбору подписей за Светлану Тихоновскую. Статкевича дважды арестовывали на 15 суток, а 30 июня стало известно, что против него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса («Организация или участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок»).
Правозащитники признали Николая Статкевича политзаключенным. Каждый день граждане нашей страны выходят на акции с требование освободить настоящих лидеров Беларуси: Николая Статкевича, Виктора Бабарико, Павла Северинца, Сергея Тихановского.