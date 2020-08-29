Экономист: Беларусь превращается в страну серийных дефолтов 8 29.08.2020, 9:18

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Вернемся в 2011-й или будет еще хуже?

Что происходит в белорусской экономике и что нас ждет в ближайшие месяцы? Ответы на эти вопросы – в новом выпуске программы «Давайте разбираться» на телеканале «Белсат».

По словам экономиста Сергея Чалого, забастовки рабочих очень напугали Лукашенко.

«Лукашенко больше всего напугала забастовка шахтеров «Белкалия». Потому что это предприятие, обеспечивающее валютный поток, от которого страна сейчас зависит очень сильно. Потому что потеря доверия к тому, как проводится экономическая политика и вообще к политике, означает, что источников поступления валюты становится меньше», – замечает Сергей Чалый.

Он подчеркивает, что самый главный фактор в экономике – это доверие. Доверие иностранных инвесторов, отечественных инвесторов к тому, какая в стране проводится политика, и доверие самих граждан к власти. И сегодня отсутствие этого доверия выливается в финансовый кризис.

«Очевидно, что Нацбанк готовит банковскую систему к возможному существованию в условиях нехватки валюты на рынке. Я совсем не исключаю, что мы увидим нечто подобное на март 2011 года», – добавляет Сергей Чалый.

Если в этой ситуации ничего не изменится, считает экономист, мы можем превратиться в «маленькую Аргентину, в страну серийного дефолта»:

«Мы совершим дефолт, но все равно не получим столько ресурсов, сколько нужно экономике. Все равно внешний долг будет дальше расти». В итоге Беларусь может превратиться в надоедливого соседа, который ходит и постоянно просит, чтобы ему одолжили денег.