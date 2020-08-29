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Венгрия первой в Евросоюзе вновь закрывает границы из-за коронавируса

  • 29.08.2020, 9:36
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Венгрия первой в Евросоюзе вновь закрывает границы из-за коронавируса

С 1 сентября иностранцы в течение как минимум месяца не смогут въехать в страну.

Власти Венгрии закрывают границы страны, чтобы сдержать распространение коронавируса, сообщает dw.com.

"С 1 сентября иностранным гражданам будет отказано во въезде на территорию Венгрии", - заявил глава администрации венгерского премьер-министра Гергей Гуляш. Планируется, что эта мера будет первоначально действовать в течение одного месяца. Тем самым Венгрия стала первым государством Европейского Союза, которая вновь закрыла свои границы после того, как в июне страны Шенгенской зоны смягчили большинство ограничений на передвижения в ее пределах. Ранее границы для иностранцев - тоже сроком на один месяц - закрыла Украина.

Согласно новым правилам, граждане Венгрии смогут беспрепятственно въехать в страну, если предъявят два негативных теста на SARS-CoV-2. В противном случае им придется провести 14 дней на карантине.

Венгрии удалось относительно успешно справиться с пандемией. В стране зафиксировано лишь 5511 случаев заражения коронавирусом, 614 человек умерли из-за последствий легочного заболевания COVID-19, вызываемого этим вирусом. Тем не менее, в последние дни существенно выросло количество заражений, большинство новых случаев инфицирования произошло за границей.

Пандемия коронавируса

Между тем мировое сообщество продолжает бороться с коронавирусом SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена почти у 25 млн жителей планеты. От последствий COVID-19 скончались более 840 тысяч человек, выздоровели более 17 млн пациентов.


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