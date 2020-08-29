План действий на субботу, 29 августа 3 29.08.2020, 9:43

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Фото: AP

Женский марш солидарности и протесты везде.

Телеграм-канал «Баста!» и другие телеграм-каналы обратились к белорусам в субботу, 29 августа:

— Доброе утро, друзья. Сегодня мы готовимся к завтрашнему Маршу и проводим партизанские акции по нашим городам. Студенты и школьники - готовимся к забастовке 1 сентября. 16.00 - Женский марш солидарности.

Выходим на протест везде

Мы предлагаем продолжить децентрализованное давление на власти. Договариваемся об акциях в чатах своих домов, кварталов и микрорайонов. Мы - партизаны, и действуем по-партизански: быстро, четко, организованно.

Не ждем лидеров, а становимся лидерами сами. Нужна портативная колонка и микрофон, растяжки и флаги - обращайтесь, расскажем, где их достать. Если хотите помочь с покупкой звукоусиливающей аппаратуры или изготовлением флагов и транспарантов в Минске - пишите на @minsk_help.

Женский марш солидарности

Минск: 16:00 – встречаемся на площади Победы, 16:30 – Начинаем движение к площади Независимости.

Другие города: 16.00 - выходим к районным отделениям милиции.

Расширяем забастовку

Создаем стачкомы на каждом заводе, в каждой организации. Выбираем наиболее авторитетных товарищей и поручаем им организацию забастовки. Как организовать? Очень просто - прекратить работать, остановить станки и производственные мощности.

Студенты и школьники, 1 сентября не идем на занятия. Договариваемся в чатах факультетов и классов в Телеграме и Вайбере о начале забастовки. Создаем собственные стачкомы, выдвигаем требования, сообщаем информацию в СМИ. Преподаватели, берем пример с учащихся.

Важна координация действий и обмен информацией между стачкомами предприятий и организаций каждого города и по всей стране. Пишите на горячую линию @zabastovka_bel - поможем.

Не даем себя забалтывать. Не даем себя обмануть. Не отступаем. Мы нанесли серьезные удары по Саше-таракану. Забастовки и протесты выматывают власть, заставляют ее тратить последние ресурсы. Двигаемся дальше - решительно, смело и последовательно.

Готовимся к Маршу 30 августа

30 августа выходим на массовые марши по всей стране. Готовимся к ним уже сейчас. Как и в прошлое воскресенье, приглашаем в Минск жителей регионов, рабочих бастующих предприятий. Поможем с ночлегом.

Наши требования

отставка Лукашенко,

освобождение политзаключенных.

Партизанская тактика себя оправдывает. Сотрудники милиции не могут оперативно реагировать на протесты. Участники акций, со своей стороны, избегали конфликтов и в случае приближения ОМОНа, просто меняли место. В некоторых микрорайонах на протесты выходили несколько раз.

Продолжаем изматывать тараканью власть и готовимся к воскресному Маршу. Просим жителей регионов, которые нуждаются в ночлеге, писать нашим волонтерам на @basta_minsk. Поможем.

Как обычно, ждем фото и видео с акций, которые проходят в Минске и других городах Беларуси на @basta_1bot.

Бессрочный протест - каждый день и до Победы!

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