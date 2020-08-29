Bloomberg: Белорусские чиновники отключали интернет с помощью технологий американской фирмы 9 29.08.2020, 9:50

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Об этом сообщили два независимых источника.

Правительство Беларуси закрыло доступ к большей части интернета во время решающих выборов в этом месяце, используя оборудование, произведенное американской компанией, пишет издание Bloomberg (перевод - onliner.by). Об этом ему сообщили два независимых источника.

По данным издания, технология принадлежит Sandvine Inc. Корпорация производит оборудование, используемое для мониторинга и фильтрации сетевого трафика. Оно было получено Белорусским национальным центром обмена трафиком, управляющим интернет-сетями страны, в рамках контракта на 2,5 миллиона долларов с российским поставщиком технологий «Инфосистемы Джет», который, в свою очередь, поставлял оборудование Sandvine.

Напомним, с вечера 9 августа Twitter, Facebook, Telegram, WhatsApp и Viber внезапно стали недоступны, а новостные источники за пределами страны были заблокированы. Блокировка длилась несколько дней, люди потеряли доступ к тысячам веб-сайтов, включая Google, YouTube, Twitter, Facebook, CNN.com и BBC.co.uk. Эти меры ограничивали поток информации в интернете: ролики о нападении силовиков на протестующих нельзя было немедленно распространить в социальных сетях или транслировать в прямом эфире.

Позже власти заявили, что сбои были вызваны массированной кибератакой, но эксперты по кибербезопасности и группы по защите данных говорят, что технический анализ интернет-активности в стране указывает на действия правительства. По словам этих двух источников, оборудование Sandvine было неотъемлемой частью введения интернет-цензуры во время выборов и в первые дни после них.

Силовики и разработчики отказались от комментариев

Министерство внутренних дел Беларуси и Национальный центр обмена трафиком отказались от комментариев. В Sandvine также отказались комментировать, было ли ее оборудование продано компании «Инфосистемы Джет» или использовалось для цензуры интернета в Беларуси.

На веб-сайте Sandvine описывается, как комитет по деловой этике рассматривает использование технологий компании, чтобы они не нанесли ущерб правам человека. Комитет использует индекс Всемирного банка для измерения свободы слова, политической стабильности, верховенства закона и борьбы с коррупцией. Продажа продуктов Sandvine в страну с низким баллом возможна только с одобрения комитета по этике и после того, как покупатель взял на себя обязательства не использовать технологию для нарушения прав человека.

Компания «Инфосистемы Джет» не ответила на сообщения с просьбой о комментарии.

В 2006 году правительство США ввело санкции против правительства Беларуси и запретило американским компаниям предоставлять средства, товары или услуги «в интересах» Лукашенко или других лиц, участвующих в «действиях или политике, подрывающих демократические процессы или институты». Об этом заявил адвокат Эрих Феррари, эксперт по санкциям США.

В 2018 году исследовательская группа Citizen Lab из Торонто определила, что устройства глубокой проверки пакетов от Sandvine применялись в Турции, Сирии и Египте, чтобы перенаправить пользователей с законных сайтов на вредоносные, некоторые из которых обычно содержат шпионское ПО. В Египте и Турции устройства также использовались для блокировки политического, правозащитного и новостного контента. Sandvine отверг результаты исследования.

В 2017 году калифорнийская частная инвестиционная компания Francisco Partners приобрела корпорацию Sandvine за 444 миллиона долларов. Затем Francisco Partners объединила Sandvine с Procera Networks, которая имела продолжительные отношения с Россией и другими странами бывшего СССР. Еще в 2012 году Procera объявила о сотрудничестве с «Инфосистемы Джет», связанное с поставкой оборудования для глубокой проверки пакетов более чем в 40 городах по всей России якобы для обеспечения «видимости сети и аналитики в реальном времени». Francisco Partners также отказалась комментировать ситуацию изданию Bloomberg.

Обход блокировок

Для снятия блокировки многие протестующие использовали Psiphon, который маскирует интернет-трафик, чтобы он не попал под радар глубокой проверки пакетов. Это позволило протестующим общаться друг с другом, получать доступ к интернету и документировать жестокое насилие со стороны силовиков. К 11 августа компания Psiphon Inc., базирующаяся в Торонто, зарегистрировала более 1,7 миллиона уникальных пользователей в Беларуси, что составляет почти пятую часть населения страны. За несколько дней до этого количество пользователей Psiphon в Беларуси, по данным компании, составляло несколько тысяч. Люди передавали информацию о Psiphon из уст в уста, на бумажных листовках и даже на флешках.

Доступ ко многим заблокированным сайтам был открыт примерно через три дня. Однако 22 августа в Беларуси уже официально заблокировали десятки сайтов, среди которых немало СМИ.