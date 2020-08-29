Иностранные банки начали требовать от белорусских досрочного возвращения кредитов 23 29.08.2020, 10:07

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Доверие к возможностям луканомики - на нуле.

Источники в финансовом секторе сообщают, что иностранные банки начали требовать от белорусских банков досрочный возврат ресурсов, полученных в рамках иностранных кредитных линий, сообщает телеграм-канал «Экономика».

На 1 августа банковский сектор Беларуси имел кредитную задолженность перед иностранцами на сумму $ 4,383 млрд. Эти ресурсы использовались для финансирования «модернизации» государственных предприятий.

Еще совсем недавно Нацбанк ориентировал банки на привлечение «дешевых и долгих» кредитов из-за рубежа. Теперь может не стать никаких.