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Целый район в Минске скандирует «Жыве Беларусь!»

  • 29.08.2020, 10:30
  • 9,811
Целый район в Минске скандирует «Жыве Беларусь!»
Фото: «Наша Ніва»

Протесты в столице продолжаются в любое время суток.

Вчера Минск побил все рекорды по количеству акций.

Лошица, Малиновка, Серебрянка, Уручье, станции метро "Пушкинская", "Автозаводская", "Могилевская", Парк высоких технологий и Купаловский театр Академия наук и Комаровский рынок, МКАД - это далеко не полный перечень горячих точек на карте столицы.

Сайт Сharter97.org вел онлайн-трансляцию протестных событий в нашей стране.

Протесты продолжались поздним вечером и даже ночью.

Так, например, выглядели улица Неманская и Казимировская в Минске поздним вечером. Из окон домов и балконов звучало "Жыве Беларусь!".


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