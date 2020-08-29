Момент, которого боится диктатор 9 29.08.2020, 10:41

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Фото: AFP

В Беларуси происходят события, напоминающие восстания 1989 года.

Нет ничего более вдохновляющего, чем видеть людей, который вышли на улицы и требуют свободы, — и это больше всего пугает тех диктаторов, которым эти люди бросают вызов, пишет The Economist (перевод - inosmi.ru).

В Беларуси происходят события, напоминающие восстания 1989 года: люди сотнями тысяч выходят на улицы после вопиющим образом подтасованных выборов, не обращая внимания на угрозу насильственных действий со стороны государства.

Режимы, которые правят с помощью страха, сами тоже живут в страхе. Они боятся того, что в один прекрасный день люди откажутся терпеть их ложь, воровство и жестокость. Они пытаются опираться на свою пропаганду, преследования и покровительство.

Однако создается впечатление, что запасы подобных приемов у Александра Лукашенко, оказавшегося в сложном положении, уже иссякают.

Лукашенко распространил на этой неделе видеозаписи, на которых он летает на вертолете и размахивает автоматом АК-47, пытаясь таким образом подавить «заговор» с целью его свержения.

Однако ни один из подобных режимов не способен себя реформировать.

А что другие страны могут сделать в сложившейся ситуации? Ответ начинается с защиты принципа прав человека.

Европейский союз и Америка поступили правильно, отказавшись признать результаты украденных Лукашенко выборов. Их отказ может быть представлен пропагандистами в Минске и в Москве как свидетельство того, что эти протесты являются «тайной операцией Запада», однако люди на улицах этому не поверят. Внешние державы должны предупредить Россию о том, что любое использование силы в Беларуси станет основанием для введения жестких санкций.

Никто не знает, как долго еще продержится этот режим, но в конечном итоге, если использовать выражение белорусских протестующих, такие режимы «надоедают». А этот тот момент, которого должны опасаться диктаторы.