21-й день белорусской революции: наступление продолжается (Онлайн)1
- 29.08.2020, 10:45
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Утро в Минске началось ярко.
Сегодня в Беларуси — двадцать первый день Всебелорусского протеста и Общенациональной забастовки. Главные требования протестующих белорусов: отставка Лукашенко и немедленное освобождение всех политзаключенных.
Сегодня в Беларуси пройдет Гранд-парад женских миротворческих сил.
Минск: 16:00-16:30 – пл. Победы, 16:30 – движение к пл. Независимости.
Другие города: возле зданий РОВД.
Cайт Сharter97.org ведет онлайн-трансляцию протестных событий в нашей стране.
11:33 Так встречают утро и приветствуют соседей в одном из дворов Центрального района Минска.
10:48 Минск: Осмоловка, Каменная Горка. Малиновка. Флаги над домами и в окнах.
10:46 Старший прокурор Генеральной прокуратуры Виталий Вольский подал в отставку в знак протеста против действий властей.
10:45 Сергей Михалок и группа Brutto заявили, что не признают Лукашенко президентом и призвали к проведению новых выборов.
10:43 Утро в Минске началось ярко: с национальных флагов над разными частями города.