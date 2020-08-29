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21-й день белорусской революции: наступление продолжается (Онлайн)

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  • 29.08.2020, 10:45
  • 8,278
21-й день белорусской революции: наступление продолжается (Онлайн)
Фото: «Наша Ніва»

Утро в Минске началось ярко.

Сегодня в Беларуси — двадцать первый день Всебелорусского протеста и Общенациональной забастовки. Главные требования протестующих белорусов: отставка Лукашенко и немедленное освобождение всех политзаключенных.

Сегодня в Беларуси пройдет Гранд-парад женских миротворческих сил.

Минск: 16:00-16:30 – пл. Победы, 16:30 – движение к пл. Независимости.

Другие города: возле зданий РОВД.

Cайт Сharter97.org ведет онлайн-трансляцию протестных событий в нашей стране.

11:33 Так встречают утро и приветствуют соседей в одном из дворов Центрального района Минска.

10:48 Минск: Осмоловка, Каменная Горка. Малиновка. Флаги над домами и в окнах.

10:46 Старший прокурор Генеральной прокуратуры Виталий Вольский подал в отставку в знак протеста против действий властей.

10:45 Сергей Михалок и группа Brutto заявили, что не признают Лукашенко президентом и призвали к проведению новых выборов.

10:43 Утро в Минске началось ярко: с национальных флагов над разными частями города.


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