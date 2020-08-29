Партизанская школа 29.08.2020, 11:30

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Как вывесить флаг или транспарант между домами и не дать его забрать.

Вчера в Минске в районе улиц Червякова и Сморговский тракт люди повесили огромный бело-красно-белый флаг длиной в несколько этажей. Его закрепили между двумя домами на небывалой высоте. «Тихари» и милиция не смогли снять этот флаг. Он висел и ночью и при этом красиво подсвечивался в темноте.

Телеграм-канал «Баста!» рассказал, как вывесить флаг или транспарант между домами и не дать его забрать.

1. Берем леску, привязываем к маленькой петле, прикручиваем к фасаду дома например саморезом, другой конец лески нужной длины опускаем до земли.

2. То же самое делаем в доме напротив.

3. На улице берем леску у первого дома, привязываем к катушке лески, идем к дому напротив, связываем со второй леской.

4. Натягиваем леску между домами.

5. Натягиваем таким же образом вторую леску между домами.

6. Перевязываем узлы на домах, чтобы образовался свободный контур из двойной лески, как на флагштоке.

7. В любое время можно привязать флаг или транспарант и вытянуть, чтобы он висел над улицей между домами, так же легко снять в слуачае опасности.

Если все правиильно делать, никто никогда не узнает, кто и когда натянул леску - она тонкая и незаметная. Если то вешать, то снимать, "охотиться" за флагом или транспарантом, вывешенным таким образом, будет вообще сложно.

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