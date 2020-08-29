Рабочий из Мозыря: На НПЗ много «итальянских» забастовок 1 29.08.2020, 11:59

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Главное требование бастующих - отставка Саши 3%.

О ситуации на Мозырском НПЗ рассказал телеграм-канал "Беларусь бастует".

"На Мозырском НПЗ наконец намечаются позитивные тенденции в забастовочном движении, - пишет работник цеха ремонтно-механического производства. - Подавляющее большинство работников завода невероятно возмущено событиями, последовавшими за так называемыми "выборами" президента РБ. На заводе практически не осталось равнодушных.

Даже среди руководства завода осталось мало людей, поддерживающих нынешний режим. Люди, несмотря на хорошие зарплаты и на достойный соцпакет, выражают свое недовольство из-за произвола, творящегося в стране.

И это недовольство в первую очередь выражается в том, что на заводе впервые за все время правления Лукашенко возмущенные работники МНПЗ выступили с инициативой провести забастовку на предприятии.

В один прекрасный момент заводчане столкнулись с неожиданным препятствием. На предприятии уже давно окопались агенты режима, и вся инициатива возмущенных желающих бастовать размазалась и приостановилась из-за опытных в таких делах специальных людей от власти, в основном представителей заводоуправления и службы безопасности, которые, чтобы подавить забастовку, решили ее просто возглавить.

Начались всяческие проволочки, связанные с законодательством, затем с оформлением бумаг, затем началось проведение внеочередной аттестации недовольных и вышедших из подконтрольного власти профсоюза химиков.

Но несмотря на это, рабочие наконец поняли, кто и как их обманывает, и кто хочет спустить забастовку на тормозах.

А после того, как из Мозыря к НПЗ, преодолев расстояние более 15 км, приехало немало людей, чтобы поддержать протестующих, в результате чего около проходной завода вместе с рабочими собралось около четырехост человек.

Каждый цех создал свой телеграм-стачком, 1200 человек из 5000 заводчан подписались за выдвинутые к руководству завода требования, главное из которых - отставка Саши 3%.

Кроме того на МНПЗ много итальянских забастовок, поэтому сейчас как никогда высоки шансы того, что впервые за последние двадцать лет начинается полноценная мощная забастовка на крупнейшем предприятии Беларуси".

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