Вместо украденного «тихарями» флага минчане вывесили еще больший
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Этот народ не победить.
Как пишет Telegram-канал «Баста!», вчера «тихари» украли флаг, длина которого была 20 метров - сегодня на его месте вывесили флаг длиной 40 метров.
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