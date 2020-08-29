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Вместо украденного «тихарями» флага минчане вывесили еще больший

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  • 29.08.2020, 12:12
  • 7,855
Вместо украденного «тихарями» флага минчане вывесили еще больший

Этот народ не победить.

Как пишет Telegram-канал «Баста!», вчера «тихари» украли флаг, длина которого была 20 метров - сегодня на его месте вывесили флаг длиной 40 метров.

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