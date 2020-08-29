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В США подтвердили первый случай повторного заражения COVID-19

  • 29.08.2020, 12:33
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В США подтвердили первый случай повторного заражения COVID-19
Фото: ТАСС

Второе инфицирование пациент перенес тяжелее.

Группа американских ученых задокументировала первый в США случай повторного заражения коронавирусной инфекции. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на препринт исследования ученых из Университета Невады, Медицинской школы Рино и Лаборатории общественного здрравоохранения штата Невада, пишет "Гордон".

Повторная инфекция была подтверждена у 25-летнего жителя города Рино (штат Невада). Первый раз он заболел в апреле и перенес COVID-19 в легкой форме. В конце мая он заразился снова – на этот раз болезнь протекала тяжело.

То, что речь идет о повторном инфицировании, а не затяжной болезни, ученые подтвердили при помощи секвенирования генома вируса.

Профессор иммунологии и микробиологии Кристиан Андерсон, комментируя результаты исследования, подчеркнул, что ученые подтвердили давно известный факт – "иммунитет никогда не бывает 100-процентным".

Агентство отмечает, что о случаях предполагаемого повторного заражения сообщалось и раньше, однако по-прежнему неизвестно, насколько часто это происходит. Так, при почти 6 млн заболевших в США пациент из Рино может стать первым документально подтвержденным случаем повторного заражения.


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