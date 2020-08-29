Как Юрий Стыльский стал символом брестского сопротивления 2 29.08.2020, 12:44

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Юрий Стыльский

Музыкант развернул громадный флаг и повел за собой колонну из 30 тысяч человек.

Автор видеопроекта «Телебудка» рассказал Charter97.org историю солиста группы «Дай дорогу!» Юрия Стыльского, которая многих поразила:

— Человек поехал в магазин за продуктами, а по итогу попал на оцепленную площадь, где развернул громадный флаг, с которым впоследствии прорвался через оцепление и повел за собой по городу колонну из 30 000 человек.

Он стал символом Брестского сопротивления.