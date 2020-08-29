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Пресс-секретарь МИД Беларуси сам не знает, сколько иностранных журналистов лишили аккредитации

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  • 29.08.2020, 13:27
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Пресс-секретарь МИД Беларуси сам не знает, сколько иностранных журналистов лишили аккредитации
Анатолий Глаз

Решение было принято по требованию Совбеза.

Пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз объяснил «Радыё Свабода», что решение о лишении аккредитации иностранных журналистов было принято на основе представления межведомственной комиссии по безопасности в информационной сфере при Совете безопасности.

Сколько всего журналистов потеряли аккредитацию в результате этого решения, он назвать отказался.


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