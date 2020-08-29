На стороне света — абсолютное большинство 5 Ника Сандрос

29.08.2020, 13:32

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Фото: «Наша Ніва»

Разве это не чудо?

Если посреди магазина в Минске произнести фразу "Я не знаю, как все это пережить" то тут же все окружающие на тебя обернутся и закивают головами "да да... как пережить... так плохо.. очень тяжело да...".

Я сегодня два раза так делала и все оборачивались и кивали.

Все только и говорят "обо всей этой ситуации". Мы в Беларуси все это называем "ситуацией", потому что уже непонятно что это вообще. Это не выборы. Для революции тоже все слишком необычно выглядит. Это не война. Кризисом историю с пытками сотен людей тоже не назовешь.

Мужчины плачут. Это вообще не понятно как пережить. Плачут и хотят убивать кого-то абстрактного, беспредметного. Эту "ситуацию". Женщины говорят "мой плачет". "И мой плачет". "Что делать?". "Сохраняй спокойствие. Если ты тоже начнешь плакать, все рухнет. Пусть мужчины поплачут, мы с этим справимся".

Все робко задают вопрос друг другу "как настроение". "Да как у всех".

Все приличные люди начали материться. Просто матом разговаривают. Нежнейшие тончайшие женщины говорят, не смущаясь, матом, как старорежимные сапожники.

А еще я заметила, что никто никого не зовет на протест. Ни разу не слышала "Пойдем". Все все настолько четко понимают, что просто идут, никого не приглашая, потому что непонятно как потом, в случае беды, вынести ответственность за того, кого позвал?

Всем страшно. Но это страх человека, который УЖЕ сидит на американской горке и вагончик УЖЕ двигается. Хоть обкакайся от страха - назад не повернешь. Ори. Смейся. Плачь. Лети. Все. Але. Билет уже прокомпостирован.

Есть устойчивое тяжелейшее самоощущение себя заложником. Заложником "ситуации". Всем все понятно, но мы оказались слишком цивилизованным народом для драки. Поэтому все плачут, поддерживают друг друга, смеются если сказать "са-бач-ку" и кивают на "я не знаю как это пережить".

Но вот что я скажу вам. Огромная пугающая гора, которую, как казалось, не преодолеть, уже наполнена изнутри водой. Каждая песчинка горы, каждый камешек уже окружен каплей. Скоро все расползется и исчезнет. Гора вот-вот сойдет грязным селевым потоком. А 97% тех, кто окружает нас, тех, кто ходит по улицам, сидит рядом в офисе, стоит в очереди в магазине, оказались прекрасными людьми, и они все, мы все, останемся чистыми.

Нужно осознать не то, что мы живем в стране где пытают людей, а сосредоточиться на том, что на стороне света абсолютное большинство. Грязь смоется. Прекрасное, удивительное, цивилизованное, доброе, красивое, чистое большинство останется здесь жить. Разве это не чудо: светлых большинство!

Ника Сандрос, «Фейсбук»