«Достаточно поднять флаг в людном месте - и через пять минут вокруг тебя будут десятки единомышленников»
- 29.08.2020, 13:45
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Партизанских акций должно стать больше.
«Уручье, Новая Боровая, ПВТ - это просто огонь, - пишет читатель телеграм-канала «Баста!». - Вчера весь этот район за МКАД стал территорией, своодной от лукашизма.
Несколько акций на проспекте Независимости, цепочка на МКАД, встречи водворах. Везде флаги и кричалки, сигналы автомобилей и музыка. Горжусь тем, что живу среди таких людей.
Продолжаем партизанскую борьбу по всему Минску. У каждого микрорайона есть чат в Телеграме. В каждом доме - 97% наших. Сейчас ситуация такая, что достаточно поднять флаг в людном месте - и через 5 минут вокруг тебя соберутся десятки единомышленников. Партизанских акций должно стать больше. Провели митинг, через 20 минут разошлись - пусть ОМОН поездит впустую, потратит время, нервы и бензин.
Нужно усиливать децентрализованный натиск на таракана в будние дни и проводить супермарши по выходным. Затраты с нашей стороны - минимальны, эффект - огромен».