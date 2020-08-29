Один из создателей «Новичка»: Я понял, каким веществом могли отравить Навального 29.08.2020, 13:52

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В СССР проводились испытания подобных соединений.

Один из создателей боевого отравляющего вещества «Новичок» Вил Мирзаянов считает, что российского оппозиционера Алексея Навального могли отравить не одним из стандартных боевых отравляющих веществ, а его солями.

«Видимо его отравили не обычным, стандарным боевым отравляющим веществом типа VR (Р-33) — это российский аналог VX-газа. Его, возможно, отравили солями этого соединения. Соль что делает? Она, когда попадает в организм человека, действует как отравляющее вещество, а затем распадается», — сказал Мирзаянов в интервью ютуб-каналу «И Грянул Грэм».

Он также отметил, что в СССР велись исследования о действии солей боевых отравляющих веществ на организм человека.

Навального госпитализировали 20 августа в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.

Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз как отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное отравляющее вещество, согласно заявлению, пока не известно.

Главный же врач омской больницы скорой медицинской помощи №1, где лечили Навального, Александр Мураховский отметил, что диагноз «отравление» был основным при поступлении пациента, но лабораторные исследования его не подтвердили. В открытом письме омские медики выразили мнение, что их «пытаются очернить».